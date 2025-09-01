Homem é encontrado morto ao lado de igreja, no sudeste do Pará

A vítima, um homem aparentando cerca de 30 anos, foi encontrada já sem vida ao lado da igreja católica da comunidade.

Um homicídio foi registrado na madrugada de sábado (30/8), por volta de 00h20, na Feira da Folha 28, localizada no núcleo Nova Marabá, sudeste do Pará.

De acordo com informações preliminares repassadas à Polícia Militar, o homem ainda não foi identificado oficialmente. Testemunhas relataram que ele seria, em tese, usuário de entorpecentes, o que pode auxiliar nas investigações sobre a motivação do crime.

A área foi isolada pela guarnição do 4° Batalhão de Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da equipe do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos periciais e pela remoção do corpo.

A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá investiga o caso.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

