Homem é encontrado morto ao lado de igreja, no sudeste do Pará
A vítima, um homem aparentando cerca de 30 anos, foi encontrada já sem vida ao lado da igreja católica da comunidade.
Um homicídio foi registrado na madrugada de sábado (30/8), por volta de 00h20, na Feira da Folha 28, localizada no núcleo Nova Marabá, sudeste do Pará.
De acordo com informações preliminares repassadas à Polícia Militar, o homem ainda não foi identificado oficialmente. Testemunhas relataram que ele seria, em tese, usuário de entorpecentes, o que pode auxiliar nas investigações sobre a motivação do crime.
A área foi isolada pela guarnição do 4° Batalhão de Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da equipe do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos periciais e pela remoção do corpo.
A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá investiga o caso.
