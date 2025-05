Homem é encontrado morto após desaparecer em igarapé de Altamira (PA)

Corpo da vítima foi resgatado após duas do desaparecimento. — Foto: Reprodução / TV LIberal

De acordo com testemunhas, Jonathan Araújo Freitas estava na companhia de amigos, pescando e bebendo, quando foi mergulhar no igarapé e se afogou.

Um homem identificado como Jonathan Araújo Freitas, de 31 anos, foi encontrado morto após desaparecer no igarapé Ambé, em Altamira, no sudoeste do Pará.

O corpo da vítima foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (12), duas horas depois do desaparecimento. De acordo com testemunhas, Jonathan estava na companhia de amigos, pescando e bebendo, quando foi mergulhar no igarapé e se afogou. Os amigos relataram ainda que o homem tentou pedir ajuda, mais sumiu rapidamente.

O igarapé Ambé fica no perímetro urbano da rodovia Transamazônica, próximo a uma ponte. Segundo os bombeiros, o corpo de Jonathan estava próximo ao local onde foi visto pela última vez. O corpo dele foi levado para o Instituo Médico Legal (IML) de Altamira.

Fonte:G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/14:00:30

