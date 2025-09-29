Homem é encontrado morto com canivete cravado na boca em Peixoto de Azevedo (MT)

Foto: Reprodução | De acordo com a Polícia Militar, a vítima possuía antecedentes criminais por furto.

Um homem de 37 anos, identificado como Renato de Morais Fernandes, foi encontrado morto com um canivete cravado na boca na madrugada deste domingo (28), no Centro Antigo de Peixoto de Azevedo (a 675 km de Cuiabá). De acordo com a Polícia Militar, a vítima possuía antecedentes criminais por furto.

Conforme consta no boletim de ocorrência, era por volta das 5h quando a polícia foi acionada via 190. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou Renato caído no meio da rua, já sem os sinais vitais. O corpo apresentava lesões causadas por arma branca e, na boca da vítima, estava cravado um canivete.

A cena do crime foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que darão início às investigações para esclarecer o caso.

