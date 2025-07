Homem é encontrado morto com disparo de arma de fogo no garimpo São Raimundo, no Pará

Foto: Reprodução | Na manhã desta segunda-feira (07), um homem identificado como José Ricardo da Silva foi encontrado morto com um ferimento por arma de fogo na região do peito, no garimpo São Raimundo, localizada no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba (PA).

De acordo com informações repassadas pela irmã da vítima à Polícia Militar, José Ricardo teria chegado ao barraco onde morava e, portando uma espingarda, saiu em direção a uma área de mata próxima. Pouco tempo depois, ela ouviu um disparo e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o irmão caído ao chão, já sem sinais vitais.

A guarnição da PM foi acionada e se deslocou até o local, onde constatou a veracidade dos fatos. Próximo ao corpo foi encontrada uma espingarda, possivelmente utilizada no disparo. O delegado de plantão da Polícia Civil foi informado, assim como o serviço funerário, para os procedimentos legais.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pelas autoridades competentes.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/15:03:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...