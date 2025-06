Homem é encontrado morto com ferimento no rosto em zona rural de Trairão (PA)

Foto: Reprodução | O homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (9), em frente a um restaurante localizado na comunidade de Santa Luzia.

Testemunhas informaram que ele trabalhava em uma fazenda situada a aproximadamente 8 km do local onde o corpo foi encontrado, e relataram que houve uma discussão durante a madrugada entre a vítima e um colega de trabalho, conhecido pelo apelido de “Cambeba”.

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (9) em frente a um restaurante localizado na comunidade de Santa Luzia, zona rural do município de Trairão, no sudoeste do Pará. O local fica no km 538 da BR-163, a cerca de 38 quilômetros do Distrito de Caracol.

De acordo com informações, por volta das 7h30, a proprietária do estabelecimento acionou as autoridades ao se deparar com o corpo sobre um banco, em frente ao restaurante. A equipe policial se deslocou até o local e constatou a veracidade da ocorrência. A vítima, do sexo masculino, apresentava uma lesão no rosto, possivelmente causada por disparo de arma de fogo.

Testemunhas relataram que o homem trabalhava em uma fazenda localizada a aproximadamente 8 km do local onde o corpo foi encontrado. Segundo informações prestadas por um morador da região, houve uma discussão durante a madrugada entre a vítima e um colega de trabalho, conhecido pelo apelido de “Cambeba”.

A Polícia Civil foi acionada para dar continuidade às investigações. Após a chegada da equipe técnica ao local, foram realizadas diligências até a fazenda onde a vítima e o suspeito trabalhavam. O proprietário do imóvel informou que havia chegado por volta das 5h da manhã, vindo do município de Novo Progresso, e que, ao chegar, não encontrou ninguém na sede da propriedade.

Buscas foram realizadas na tentativa de localizar o suspeito, mas, até o momento, ele não foi encontrado. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

