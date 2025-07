Homem é encontrado morto com marcas de facadas em imóvel do sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Um homem ainda não identificado foi encontrado morto dentro de uma casa em uma área erma na Rua do Abatedouro, no setor Castelo dos Sonhos, na cidade de São Geraldo do Araguaia. A Polícia Civil foi acionada na madrugada de segunda-feira (7), por volta de 1 hora.

No local, a equipe de investigadores encontrou a vítima caída em um cômodo da casa, com paredes de palha, próximo de uma geladeira. Ela apresentava ferimentos provenientes de arma branca. No ambiente alguns objetos estavam revirados, dando a entender que uma luta tenha sido travada entre a vítima e o autor do crime.

O corpo foi removido já pela manhã por uma equipe da Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde permanece aguardando identificação.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para que as investigações sejam realizadas. As autoridades concentram forças para identificar o homem e esclarecer a motivação e autoria do crime.

SUSPEITA

Na cidade, especula-se que o esfaqueado seja o homem que invadiu a Feira do Produtor Rural de São Domingos do Araguaia na noite de 26 de junho. Naquela quinta-feira, por volta das 20h24, um arrombador foi flagrado por câmeras de segurança, na área de restaurantes. Posteriormente, boxes foram encontrados violados.

Segundo Luzinete Ferreira da Silva, dona de um dos estabelecimentos, o arrombador deixou um grande prejuízo. “Ele arrebentou meu freezer, carregou toda a carne, avaliada em R$ 300, panela de pressão com galinha cozida, e outros objetos de valor das companheiras de trabalho”, informou.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, embora haja alguma semelhança entre a vítima de facadas e o homem registrado em vídeo, não é possível dizer que se trate da mesma pessoa apenas com base nas imagens.

Fonte: Evangelista Rocha/correiodecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/10:02:31

