Homem é encontrado morto com pés e mãos amarrados em praia no Pará

Foto: Ilustração | A vítima estava boiando em um pneu na noite de quinta-feira (5/12).

Jonilson Elton Corrêa Belo, de 37 anos, foi encontrado morto boiando em um pneu na praia da antiga Sudam, no bairro Salé, em Santarém, oeste do Pará. O corpo da vítima foi encontrado por moradores na noite da quinta-feira (5/12) e estava com as mãos e pés amarrados.

Segundo as informações iniciais, o cadáver foi localizado por volta de 22h30, em uma área onde vários barcos ficam atracados. Os moradores ainda acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte ao chegar no local. Ainda segundo os socorristas, o corpo apresentava rigidez, apontando que a morte teria ocorrido algumas horas antes.

A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e Científica. O corpo já havia sido levado para as margens da praia e os peritos realizaram as análises no cadáver. Não há informações sobre a autoria do crime ou demais circunstâncias da morte de Jonilson.

Segundo informações policiais, a vítima tinha passagens pela polícia pelo crime de roubo. No entanto, não há confirmação se a vida pregressa do homem teria ligação com o crime. O corpo de Jonilson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A PC iniciou as investigações para identificar os envolvidos no homicídio.

“A Polícia Civil informa que a Divisão de Homicídios de Santarém investiga o caso. Perícias foram solicitadas”, comunicaram.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/12/2024/13:28:37

