Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Rondon do Pará

Foto:Reprodução | Testemunhas relataram à polícia que o homem preso esteve na residência da vítima na noite anterior ao crime.

Um homem identificado como Vinícius Almeida Rocha foi encontrado morto com sinais de espancamento, na madrugada desta quinta-feira (2), em Rondon do Pará, município localizado no sudeste do estado. O corpo foi localizado nas proximidades de um frigorífico, às margens da BR-222. Horas após o crime, um suspeito de envolvimento foi preso pela Polícia Civil.

De acordo com as informações iniciais, a vítima foi encontrada por volta das 4h30, com o rosto deformado e apresentando marcas compatíveis com golpes de objeto contundente, possivelmente pauladas. A Polícia Militar esteve no local e confirmou o óbito.

Segundo o portal Rondon News, a mãe de Vinícius informou que manteve contato com o filho por volta das 19h de quarta-feira (1º). Já na madrugada de quinta-feira (2), por volta das 4h20, ao chegar na rodoviária local, ela teria enviado mensagens ao filho, mas não obteve resposta. Nesse mesmo momento, teria avistado um carro, pertencente a uma tia da vítima, estacionado nas proximidades, mas o veículo saiu em seguida em direção desconhecida.

Ainda durante as apurações, a PM verificou que a residência de Vinícius havia sido alvo de furto. Do local foram levados uma televisão de 64 polegadas, um carro modelo Celta de cor prata, um fogão, uma coifa e outros objetos pessoais. O veículo foi localizado abandonado por volta das 10h15, no bairro Novo Horizonte, próximo à casa do suspeito. O local foi isolado para perícia.

Testemunhas relataram à polícia que o homem preso esteve na residência da vítima na noite anterior ao crime. Ele já possui antecedentes criminais por roubo. Apesar da detenção, a motivação do homicídio ainda não foi esclarecida e não está descartada a participação de outras pessoas.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Rondon do Pará segue investigando o caso.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/07:33:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...