Homem é encontrado morto com tiro de espingarda em área no bairro Mararu em Santarém

Polícia Militar atendeu ocorrência e constatou que Adilson Silva Sousa foi morto com tiro de espingarda — Foto: Dominique Cavaleiro / g1

Adilson Silva Sousa foi morto com disparo de espingarda. Suspeitos não foram localizados.

Um homem de 50 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda (2) no bairro Mararu, em Santarém, no oeste do Pará. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e inicialmente, a suspeita inicial é de latrocínio.

Ao g1, a Polícia Militar informou que o homem identificado como Adilson Silva Sousa estava saindo de casa quando foi abordado pelos criminosos que dispararam um tiro que acertou o peito da vítima, que morreu no local.

Próximo ao corpo foi encontrado um cartucho de espingarda. A vítima estava com uma sacola que continha cupuaçu e peixe.

Ainda segundo a PM, não foi possível identificar se foi um ou mais criminosos. Uma bolsa com dinheiro da vítima foi levada.

Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, populares encontraram uma moto que estava escondida no meio do mato. O veículo não tinha registro de furto ou roubo e não é possível afirmar se a moto tem alguma ligação com o crime.

