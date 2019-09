Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em Trairão

(Foto:Reprodução)-Homem não identificado.

Segundo informações, vítima estava deitada em uma rede quando foi alvejada e morreu na hora.

Na madrugada desta quarta-feira (18), por volta de uma hora, um homem foi encontrado morto com pelo menos um tiro na região ocular no município de Trairão.

O fato aconteceu nas proximidades da rodoviária, em uma borracharia. A vítima estava deitada em uma rede quando foi alvejada no olho por uma arma de fogo e morreu no local.

Populares encontraram o homem morto e acionaram a Polícia. A vítima ainda não foi identificada, pois não portava documentos, no local do crime ainda foi encontrado uma bolsa com algumas roupas do mesmo, porém, sem nenhuma identificação.

Familiares e amigos de servidora pública fazem protesto em busca de Justiça

Jocelma Prado e seu companheiro morreram no dia 08 de setembro após colisão entre moto e caminhonete.

Carreta tomba na BR 163 próximo ao município de Trairão

Motorista informou que toda a carga de milho foi saqueada por populares.

Ainda não se têm nenhum suspeitos e tampouco o motivo do crime. Segundo informações de populares, o homem seria da cidade de Marabá, o corpo foi conduzido para o IML de Itaituba onde está aguardando procura de familiares.

Fonte: Portal Giro

Mora em Trairão? quer receber nossas notícias? Clique AQUI e solicite entrar no grupo do portal quilômetros Giro de sua cidade.

Por: Wiglembergh Silva

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...