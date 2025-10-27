Homem é encontrado morto dentro de casa no bairro Piracanã, em Itaituba

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na tarde de domingo (26), em uma residência localizada na 30ª Rua. O homem, identificado como José Vicente Araújo, de 56 anos .

Um homem identificado como José Vicente Araújo, de 56 anos, foi encontrado morto na tarde de domingo (26), dentro de sua residência localizada na 30ª Rua, no bairro Piracanã, em Itaituba.

Segundo informações, populares ligaram para a Polícia Militar informando que o homem estaria passando mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito. A vítima foi encontrada caída no chão, com grande quantidade de sangue no corpo e ao redor.

A Polícia Militar comunicou o delegado de plantão, que acionou o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção do corpo. Conforme relatos, José Vicente não possuía familiares na cidade, mas vizinhos conseguiram contato com um irmão residente no Estado do Mato Grosso. A Polícia Civil investigará o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.

