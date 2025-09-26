Homem é encontrado morto dentro de casa no Pará

Foto: Reprodução | Populares relatam que ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (22)

Um homem foi encontrado morto por moradores, em uma residência localizada na Av. Dalva, no bairro da Marambaia, em Belém, na noite desta quinta-feira (25). Populares relatam que ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (22).

Segundo relato da vizinhança, após dias de mau cheiro vindo da residência, decidiu acionar a polícia. Quando a guarnição chegou no local, encontraram o corpo do homem, que aparentava ter entre 35 e 40 anos. As polícias Civil e Científica foram acionadas para iniciarem as investigações e realizarem a remoção do corpo.

A causa da morte e as circunstâncias do ocorrido serão investigadas.

Fonte: Roma News o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/14:40:42

Curtir isso: Curtir Carregando...