Homem é encontrado morto dentro de cela da DEAM em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Detido por descumprir medida protetiva, ele teria tirado a própria vida usando a camisa que vestia.

Na tarde desta terça-feira (7), um homem identificado como Magno da Silva Amorim foi encontrado morto dentro de uma cela da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações, Magno havia sido preso por descumprimento de medida protetiva e estava sob custódia na unidade. Por volta das 18h, policiais civis foram até a cela para retirá-lo a fim de prestar depoimento, quando o encontraram sem vida, enforcado com a própria camisa.

As primeiras informações apontam que o homem teria retirado a camisa, amarrado na grade de ferro da cela e usado o tecido para se enforcar.

O corpo de Magno da Silva Amorim foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba, onde passará por exame necroscópico.

Em Nota A Polícia Civil do Pará informa que a Seccional de Itaituba apura as circunstâncias da morte de um homem que estava custodiado na carceragem da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) do município. Perícias foram solicitadas.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 16:51:13

