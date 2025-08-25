Homem é encontrado morto em área de mata no bairro Vila Nova, em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Caso levanta suspeita de que o homem tenha tirado a própria vida; polícia investiga circunstâncias

Um homem foi encontrado morto em uma área de mata no bairro Vila Nova, em Parauapebas, sudeste do Pará. O caso foi registrado neste domingo (24) e, até o momento, há poucas informações confirmadas sobre as circunstâncias.

De acordo com informações preliminares, a suspeita é de que o homem tenha tirado a própria vida. A Polícia Civil foi acionada e deve apurar o caso para esclarecer todos os detalhes. A identidade dele ainda não foi oficialmente divulgada.

Alerta – Se você estiver enfrentando sofrimento emocional ou conheça alguém passando por um momento difícil, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito, 24 horas por dia, por telefone, e-mail e chat. O número para contato é 188. O serviço é sigiloso e acolhedor.

Falar sobre o que se sente e buscar apoio de profissionais ou de pessoas de confiança pode fazer toda a diferença. Em Marabá, também é possível procurar ajuda nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e nas unidades de saúde do município.

