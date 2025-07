Homem é encontrado morto em Cumaru do Norte após desaparecer por 25 dias. (Foto: Redes Sociais)

A vítima foi localizada em uma cova rasa em uma área de garimpo chamada Arara Preta

Um homem identificado como Jurandir Pereira Pinheiro foi encontrado morto após passar cerca de 25 dias desaparecido na cidade de Cumaru do Norte, no sudeste do Pará.

O corpo da vítima foi resgatado nesta quarta-feira (16), após ser localizado em uma cova rasa dentro de uma área de garimpo chamada Arara Preta, no interior da Terra Indígena Kayapó. O principal suspeito do homicídio foi preso.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Redenção, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp), realizou uma operação para resgatar o corpo de Jurandir com o auxílio de helicópteros. O cadáver estava em uma área de difícil acesso.

Peritos da Polícia Científica também foram até o local para analisar onde o corpo estava e realizar a remoção ao Instituto Médico Legal de Marabá.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido na tarde do dia 21 de junho. O suspeito teria matado Jurandir e ocultado o corpo na área de mata.

Ainda conforme as apurações policiais, o crime teria ocorrido devido a um desentendimento relacionado ao empréstimo de uma motocicleta. O suspeito foi preso em flagrante e, diante da gravidade dos fatos, permanece custodiado preventivamente. Ele pode responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em nota, a PC informou que o caso é investigado pela delegacia de Redenção. Perícias foram solicitadas para identificar a vítima e a causa da morte.

Fonte: O Liberal Jornal Folha do Progresso e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2025/06:47:08

