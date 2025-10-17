Homem é encontrado morto em residência, no sudeste do Pará

Foto: Ilustração | As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pelas autoridades competentes

Um homem identificado como Alex foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17) em uma residência localizada na Folha 20, núcleo Nova Marabá. Segundo informações preliminares, ele seria filho de uma mulher conhecida como Regina.

As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A Polícia esteve no local e iniciou os primeiros levantamentos para apurar o caso.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo e os exames periciais, que deverão indicar a causa da morte. Há suspeita inicial de asfixia, mas a confirmação dependerá dos resultados da perícia.

