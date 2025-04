Homem é encontrado morto em residência no bairro São Félix, em Marabá

(Foto: Reprodução) – A ocorrência foi registrada como “morte a esclarecer” pela Delegacia de Homicídios de Marabá.

Um homem identificado como Deijames Soares da Silva, de 37 anos, foi encontrado morto em uma residência localizada na rua São José, no bairro São Félix II, na tarde do último sábado (5/4). A ocorrência foi registrada como “morte a esclarecer” pela Delegacia de Homicídios de Marabá.

De acordo com informações repassadas via Niop, duas pessoas do sexo masculino foram encontradas caídas no interior do imóvel. Deijames já estava sem vida quando as autoridades chegaram ao local. A segunda vítima, identificada como Janilson dos Santos Silva, ainda apresentava sinais vitais e foi socorrida para atendimento médico.

A equipe pericial não constatou sinais visíveis de violência nos corpos, mas, conforme apurado preliminarmente, as vítimas teriam ingerido bebidas alcoólicas durante a madrugada na companhia de duas mulheres, que ainda não foram identificadas. Também foi registrado o desaparecimento de alguns objetos pessoais das vítimas no local.

A Polícia Civil aguarda o resultado do exame de necropsia para esclarecer a causa da morte de Deijames. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

