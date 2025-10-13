Homem é encontrado morto em via pública com marcas de tiros, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | O corpo foi localizado na madrugada deste sábado (11), no bairro Vila Rica

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com ferimentos de arma de fogo na madrugada deste sábado (11), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O corpo foi localizado por moradores por volta de 1h15, na Rua Amsterdã, bairro Vila Rica.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava caída em um cruzamento, vestindo calça jeans e camisa escura. O 23º Batalhão da Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) enquanto realizava rondas no bairro Cidade Jardim. Ao chegar ao endereço, os policiais confirmaram o homicídio e isolaram a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Peritos da Polícia Científica realizaram a remoção do corpo, que permanece sem identificação oficial. A Delegacia de Homicídios de Parauapebas instaurou inquérito para investigar o caso. Exames periciais devem apontar a causa exata da morte e ajudar na identificação da vítima e dos responsáveis pelo crime.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...