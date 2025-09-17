Homem é encontrado morto em vila de kitnets, no sudeste do Pará

(Foto: Reprodução) – A Polícia Militar esteve presente no local para os primeiros levantamentos.

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (17/9), dentro de uma vila de kitnets localizada na Folha 10, em Marabá, no sudeste do Pará. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a remoção do corpo, que passará por autópsia a fim de identificar a causa da morte.

A Polícia Militar esteve presente no local para os primeiros levantamentos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, responsável por apurar as circunstâncias do ocorrido.

Procure ajuda

A ocorrência acontece em setembro, mês dedicado à campanha nacional de prevenção ao suicídio, o “Setembro Amarelo”. A iniciativa busca conscientizar a sociedade sobre a importância de cuidar da saúde mental e de oferecer apoio a quem enfrenta situações de sofrimento psicológico.

A depressão é uma condição grave e pode estar associada a pensamentos suicidas. Diante de sinais de risco, é fundamental buscar ajuda profissional e conversar com pessoas de confiança. O Centro de Valorização da Vida (CVV) disponibiliza apoio emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo número 188 ou pelo site www.cvv.org.br

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/16:19:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...