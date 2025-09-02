Homem é encontrado morto no meio da rua em Goianésia do Pará
Foto:Reprodução | A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica no local
Um homem identificado como Valdeilson Félix da Silva foi encontrado morto nas primeiras horas do último domingo (31/08), no meio da rua em Goianésia do Pará, no sudeste do estado.
De acordo com os primeiros levantamentos realizados pela polícia, uma discussão seguida de agressão física pode estar por trás do assassinato.
Moradores da rua Delson de Castro, Quadra 27, no bairro Santo Amaro, acionaram a Polícia Militar ao se depararem com o corpo da vítima. A guarnição confirmou a informação e comunicou o caso à Polícia Civil, que abriu investigação para apurar o homicídio.
Segundo os primeiros indícios coletados no local, Valdeilson apresentava lesões possivelmente provocadas por arma branca, como terçado ou faca.
A área onde ocorreu o crime, próxima a um balneário, é pouco habitada e cercada por terrenos baldios, o que dificultou a localização de câmeras de segurança que possam auxiliar na elucidação do caso.
Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil relataram que a vítima teria se envolvido em uma confusão durante uma festa realizada em um clube, na noite anterior ao crime. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica, enquanto equipes policiais seguem em diligências para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os responsáveis.
Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:00:23
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com