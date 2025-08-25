Homem é encontrado morto no Rio Itacaiunas, em Marabá

(Foto: Reprodução) – Segundo a Polícia Civil, o Núcleo Integrado de Operações (Niop) recebeu a comunicação do achado e acionou as equipes de segurança. O caso foi registrado como afogamento

O corpo de Antônio Severo dos Santos foi localizado por moradores na tarde de domingo (24), no Balneário Taboquinha, situado no final da Avenida Manaus, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá.

Segundo a Polícia Civil, o Núcleo Integrado de Operações (Niop) recebeu a comunicação do achado e acionou as equipes de segurança. O caso foi registrado como afogamento.

Testemunhas relataram que Antônio foi retirado da água por pessoas que estavam no balneário, mas já não apresentava sinais vitais no momento do resgate.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para realizar os procedimentos técnicos e a remoção do corpo.

Um inquérito policial foi aberto para investigar as circunstâncias do ocorrido. As apurações seguem em andamento.

