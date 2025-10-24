Homem é esfaqueado após discussão com ex-companheira no Pará

Foto: Ilustrativa | De acordo com informações do 51° Batalhão da Polícia Militar, Elias deu entrada na UPA municipal com uma perfuração no tórax provocada por golpe de faca.

Um homem identificado como Elias Barbosa Silva, natural de Ulianópolis, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira (15/10), no bairro PDS, em Dom Eliseu, sudeste do Pará. De acordo com informações do 51° Batalhão da Polícia Militar, Elias deu entrada na UPA municipal com uma perfuração no tórax provocada por golpe de faca.

O crime ocorreu na Rua do Cajueiro, e, segundo relatos colhidos pela PM, o autor seria Romário Carvalho Silva, irmão da ex-companheira da vítima, Maria Júlia dos Santos. Conforme o depoimento de Maria Júlia, Elias teria invadido a residência dela e iniciado uma discussão. Durante o desentendimento, Romário interveio e desferiu um golpe de faca no peito do ex-companheiro da irmã, fugindo logo em seguida.

A equipe médica informou que Elias foi estabilizado após atendimento de emergência e segue em observação. A Polícia Militar realizou buscas pelo suspeito com apoio do Grupamento Tático de Recobrimento (GTR), mas até o momento ele não foi localizado. As diligências continuam para capturá-lo.

Fonte: Portal Debate e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2025/08:49:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...