Homem é esfaqueado após suposto furto na orla de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Jonas Machado Ferreira, de 30 anos, foi preso após alegar legítima defesa ao atacar Josué Silva, de 26 anos, com uma faca.

Na manhã desta quinta-feira, 27 de junho de 2025, Jonas Machado Ferreira, de 30 anos, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil como suspeito de esfaquear um homem na Praça da Bandeira, localizada na orla do município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Segundo o próprio Jonas, a vítima — identificada como Josué Silva, de 26 anos — teria lhe furtado R$ 100, e ele reagiu desferindo golpes de faca como forma de se defender. A Polícia Militar foi acionada e realizou os procedimentos legais, apreendendo a arma usada no crime e encaminhando o suspeito à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Josué Silva foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós. Ele permanece hospitalizado, sob os cuidados da equipe médica.

Assista ao vídeo:

Esse foi mais um episódio de violência registrado na manhã desta quinta-feira em Itaituba.

Fonte: Portal Giro/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/10:54:27

