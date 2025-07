Homem é esfaqueado até a morte em bar durante briga – veja vídeo

(Foto: Reprodução) – Um suspeito foi preso e outro é procurado. Vítima, segundo a PM, tinha passagens criminais.

Um homem, identificado como Obedis Ferreira de Jesus, de 41 anos, foi morto com golpes de canivete em um bar, na região central de Arenápolis (MT), na madrugada deste domingo (13). Um dos suspeitos, de 22 anos, foi preso, enquanto o outro conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na Rua Castro Alves. No local, policiais militares, que chegaram primeiro para atender a ocorrência, localizaram o corpo de Obedis caído ao chão, em frente ao bar.

Conforme boletim de ocorrência, um homem de chapéu preto teria entrado em desavença com a vítima, com quem iniciou uma luta corporal. Em um determinado momento, o segundo suspeito também entra na briga e Obedis é atacado com um canivete, na região do tórax.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dá-se início a briga, com a vítima sendo derrubada ao chão por um homem com camisa e chapéu preto. Posteriormente, pessoas que estavam no local começaram a se aglomerar, possivelmente após Obedis ser esfaqueado.

Um dos suspeitos, de 22 anos, foi encontrado próximo ao local do crime e foi preso. O segundo envolvido não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, Obedis tinha passagens criminais por homicídio qualificado e tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso.

Veja, abaixo, o vídeo das câmeras de segurança publicado nas redes sociais por Erlan Pereira:

VEJA VÍDEO:

