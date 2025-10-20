Homem é esfaqueado pela esposa durante desentendimento, em Santarém

Homem que levou facada da esposa foi socorrido pelo Samu — Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na chegada à 16ª Seccional Urbana de Santarém, a mulher disse que agiu em legítima defesa.

Um homem recebeu uma facada da esposa no domingo (19), no bairro Urumari, em Santarém, oeste do Pará. A agressão aconteceu durante um desentendimento do casal na residência deles, na rua Antônio Zumbi.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima. Após os primeiros socorros, o homem foi levado pela Samu ao Pronto Socorro Municipal.

A autora da facada foi apresentada por uma guarnição da Polícia Militar. Na chegada à 16ª Seccional Urbana de Santarém, a mulher disse que agiu em legítima defesa, uma vez que o marido estava ameaçando bater nela.

