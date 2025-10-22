Homem é esfaqueado pelo próprio filho, em Santarém

Idanildo Ribeiro foi socorrido pelo Samu após ser esfaqueado pelo filho no bairro Vigia, em Santarém-PA — Foto: Reprodução/Blog do Siki

Caso aconteceu em uma residência na rua Vitória, na noite de terça-feira (21).

Um homem foi esfaqueado pelo próprio filho na altura do pescoço e também no braço esquerdo na nesta terça-feira (21), no bairro Vigia, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a guarnição foi acionada via Niop (Núcleo Integrado de Operações) com a informação de que um homem identificado como Idanildo Ribeiro de Almeida tinha sido vítima de ferimento por arma branca, e que o autor da agressão seria o filho dele. Informação que foi confirmada momentos depois, no local.

O crime aconteceu na residência da vítima, na rua Vitória, no momento em que Idanildo tentava impedir que um neto (criança) dele fosse levado pelo pai. A criança teria fugido de casa e não queria retornar na companhia do pai. Quando o avô, Idanildo, se colocou entre o neto e o filho, foi golpeado duas vezes com faca pelo filho.

Após ferir o pai, o suspeito fugiu levando a criança com ele. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima que já havia perdido muito sangue. Depois, Idanildo foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para receber atendimento médico.

Até a última atualização desta reportagem, o filho de Idanildo, que não teve o nome divulgado, ainda não tinha sido localizado pela polícia.

Fonte: G1 Santarém – Pará

