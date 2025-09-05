Homem é esfaqueado por ciúmes em Itaituba; suspeito preso

Na madrugada desta sexta-feira (5), um homem foi esfaqueado na travessa 15 de Agosto, entre a 22ª e a 23ª rua, em Itaituba, sudoeste do Pará. O crime ocorreu durante a vigência da operação “Tolerância Zero”.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Odiclei Aragão dos Santos, foi atacada por Roberto Lopes Cavalcante, ex-companheiro de uma testemunha, motivado por ciúmes. Odiclei foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.

Após diligências, a guarnição da viatura 1502 localizou o suspeito na travessa João Pessoa com a 24ª rua, onde também encontrou a arma do crime. O homem foi preso e conduzido à Seccional de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Fonte: Plantão 24horas News/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/08:05:10

