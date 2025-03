Homem é espancado até a morte após briga por venda de latinhas em Alenquer

Delegacia de Polícia Civil de Alenquer, no PA — Foto: Aldemir Portela/Polícia Civil

O caso aconteceu na tarde de quinta (13). Dois homens suspeitos de serem os autores do crime foram presos e apresentados na delegacia do município.

Um homem foi espancado até a morte após briga por venda de latinhas em Alenquer, no oeste do Pará. Dois homens, suspeitos de serem os autores do crime, foram presos. O caso aconteceu na tarde de quinta (13) no bairro Planalto.

De acordo com informações da polícia, a confusão teria acontecido porque a vítima teria saído de um bar para vender latinhas. O dinheiro seria utilizado para comprar mais bebidas alcoólicas.

Uma testemunha presenciou a cena e em entrevista ao Portal do Leitão contou que dois homens que estavam no bar ficaram incomodados com a demora da vítima de retornar ao bar com o dinheiro da venda das latinhas e teriam prometido matá-lo assim que ele retornasse. Quando a vítima retornou, esses dois homens teriam espancado o homem até a morte.

Ao g1, o delegado Aldeci Magalhães informou que o homem sofreu traumatismo craniano, ocasionado por pauladas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo o delegado, não foi possível identificar a vítima. As informações que a polícia recebeu é que se trata de um homem chamado Zacarias que vivia em situação de rua.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Os suspeitos permanecem presos à disposição da justiça.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/15:52:20

