Homem é espancado com socos e chutes após mostrar ‘desinteresse em relação sexual’; suspeito foi indiciado

Delegacia da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins — Foto: SSP-TO/Divulgação

Caso aconteceu em Paraíso do Tocantins, em abril deste ano. Segundo a polícia, suspeito vai responder pelos crimes de lesão corporal grave e desobediência.

Um suspeito 49 anos foi indiciado por lesão corporal e desobediência após cometer uma série de agressões contra outro homem em Paraíso do Tocantins, na região central do estado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida com socos e chutes após demonstrar “desinteresse em manter relações sexuais” com o investigado.

O crime aconteceu no dia 29 de abril deste ano e o inquérito foi concluído nesta quarta-feira (14). O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato da defesa.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima de 42 anos teve lesões por todo o corpo, principalmente na região da cabeça, e ainda se recupera sob acompanhamento médico.

O delegado José Lucas Melo, responsável pelas investigações, disse que os dois mantinham uma relação de afeto, em que o suspeito oferecia alimentação e apoio financeiro à vítima.

“Ocorre que na data dos fatos, após ingestão de bebida alcoólica e uma demonstração de desinteresse da vítima em manter relações sexuais com ele, o autor, tomado por uma fúria incontrolável, passou a agredir severamente a vítima com socos e chutes. A agressão só teve fim com a intervenção de terceiros”, afirmou o delegado.

O delegado explicou que a vítima foi surpreendida “em momento de descanso”, mas não há elementos de que o autor teria interesse tirar sua vida. Por isso, o caso não foi enquadrado como tentativa de homicídio, mas como lesão corporal de natureza grave.

De acordo com a SSP, durante a abordagem da Polícia Militar o suspeito desobedeceu às ordens dadas pelos policiais militares e dificultou a condução até a delegacia, devendo responder também por desobediência.

O caso será encaminhado para o Ministério Público e ao Poder Judiciário para a adoção das medidas legais cabíveis. O suspeito irá responder pelos crimes em liberdade, após pagamento de fiança. Também foram estabelecidas medidas cautelares, determinando que ele deverá se apresentar ao juiz sempre que for chamado e não poderá mudar de endereço sem comunicar à Justiça.

