Homem é espancado durante briga de trânsito em Pará

Foto: Ilustrativa | O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (17), na Rodovia Municipal Faruk Salmen, no cruzamento com a Rua França

Uma confusão de trânsito na madrugada desta segunda-feira (17) resultou em agressões violentas na Rodovia Municipal Faruk Salmen, no cruzamento com a Rua França, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Regional XIV (CPR XIV), chegou ao local por volta das 2h para atender à ocorrência.

Conforme o relato da equipe policial, durante rondas no Bairro Vila Rica, foram abordados por uma mulher pedindo socorro. Ela informou que seu marido estava desacordado no asfalto após ser brutalmente espancado. A vítima, Lucas Lopes de Abreu, de 27 anos, foi identificada pela esposa, Thaissa Clarindo Soares, de 21 anos. Segundo ela, a confusão teve início após um acidente envolvendo o veículo do casal, um HB20 branco, e um Onix vinho.

Durante a discussão sobre os danos do acidente, quatro homens em três veículos diferentes se uniram para agredir Lucas até que ele perdesse a consciência. Os agressores fugiram em um Gol prata, mas foram interceptados pela PM logo em seguida na mesma rodovia, em frente ao “Bar do Ceará”.

No automóvel estavam Tarcío Araújo Gurgel, de 29 anos, e Samuel Felix de Sousa Neto, de 27 anos. Este último apresentava um ferimento grave no pulso esquerdo e alegou ter sido atingido por um facão que Lucas teria sacado durante a confusão. Logo depois, o motorista do Onix vinho, Kesley de Souza Alexandre, de 35 anos, chegou ao local e confirmou que a vítima estava exaltada e havia sacado um facão, levando Tarcío e Samuel a tentarem desarmá-lo.

Durante a luta corporal, Samuel acabou se ferindo. Diante disso, a guarnição permitiu que ele fosse encaminhado para atendimento médico e acompanhou Kesley até o local do acidente para apurar os fatos. Ao chegarem ao ponto da colisão, os policiais foram informados de que Lucas também havia sido levado ao hospital.

No Hospital Geral de Parauapebas (HGP), a equipe encontrou a vítima aguardando uma tomografia após receber medicação. Samuel pediu transferência para o hospital particular Hapvida para sutura no braço e recebeu atendimento.

Após os primeiros socorros, Kesley, Tarcío e Luciane dos Santos Clarindo, sogra da vítima e testemunha do ocorrido foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil está investigando o caso para determinar as responsabilidades de cada envolvido.

