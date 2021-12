Homem é executado a tiros de pistola em comércio de Jacundá, no sudeste do Pará

As circunstâncias do assassinato estão sendo investigadas pela delegacia local (foto:Reprodução / Zé Dudu)

A Polícia Civil iniciou a investigação para identificar dois suspeitos do crime e também a motivação.

A polícia informou que Cristiano Oliveira Martins, de 33 anos de idade, foi executado na manhã desta quarta-feira (15) dentro de um estabelecimento comercial no município de Jacundá, no sudeste do Pará. Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato. A vítima tinha passagens pelo sistema penal e estava em liberdade condicional. As informações do site Zé Dudu.

Conforme informaram os policiais, por volta das 10h20, a vítima se encontrava dentro de um comércio na avenida Cristo Rei, no centro da cidade de Jacundá, quando dois homens entraram e mataram Cristiano Martins com vários tiros de pistola calibre ponto 40.

Investigadores acionados por populares atenderam à ocorrência e encontraram no local três projéteis deflagrados e seis estojos de munição.

As testemunhas disseram à polícia que um dos homens estava de capacete, mas o outro tinha o rosto descoberto. A equipe está em diligências atrás dos criminosos.

O Liberal

15.12.21 21h47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...