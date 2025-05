Homem é executado a tiros, em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Na final da noite desta segunda-feira (12) ocorreu mais um homicídio. Desta vez na Comunidade Cucurunã, região do Eixo Forte em Santarém.

Segundo informações preliminares, Jonilson da Costa Queiroz, vulgo “Pililica”, foi executado por volta de 23h30 com mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo.

Acesse o canal de O Impacto no WhatsApp

“Pililica” havia acabado de chegar em um churrasquinho com a família quando foi surpreendido por cerca de 3 (três) indivíduos em um carro preto que desceram e efetuaram os disparos.

Jonilson da Costa, que era morador do São Brás, correu para dentro da residência onde funcionava o churrasquinho, mas morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada para as diligências iniciais.

A Polícia Científica foi acionada para remoção do corpo e levantamento do local de crime. Até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido preso.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/14:00:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...