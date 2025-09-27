Homem é executado a tiros enquanto pilotava moto em Tucumã (PA)

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25), no Setor Industrial

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar um homicídio registrado na noite de quinta-feira (25), no Setor Industrial, na cidade de Tucumã, região sul do Pará.

A vítima foi identificada como Benjamin Aguiar Torres, de 27 anos. De acordo com testemunhas, ele pilotava uma motocicleta pela Rua Porto Velho quando foi perseguido por ocupantes de um carro ainda não identificado. Os criminosos o alcançaram e dispararam várias vezes. Benjamin morreu no local.

Durante o trabalho da perícia, a Polícia Militar recolheu cápsulas de pistola calibre .40 e munições de revólver calibre 38 que estavam intactas. Além disso, porções de crack foram encontradas nos bolsos da vítima, o que levanta a suspeita de ligação do crime com o tráfico de drogas.

As diligências seguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, que trabalha para identificar e prender os autores do homicídio.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/08:46:45

