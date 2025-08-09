Homem é executado a tiros por dupla de criminosos no Pará

(Foto: Reprodução) – O fato foi registrado pela Polícia às 00:37 deste sábado.

Nos primeiros minutos deste sábado (9), foi registrado o assassinato de um homem, morto a tiros na Rua da Providência, próximo da avenida Arterial 18, no bairro do Coqueiro, no Município de Ananindeua. A vítima foi identificada como Romulo Marques da Silva, de 36 anos de idade.

O fato foi registrado pela Polícia às 00:37 deste sábado. Os autores do crime não foram identificados, mas a Polícia levanta informações acerca da ocorrência a fim de capturar os criminosos.

Homicídio

Romulo Silva encontrava-se em frente a um estabelecimento comercial. Em dado momento, ele foi surpreendido com a chegada de dois homens em uma moto. O homem da garupa desceu, armado, do veículo e se aproximou de Romulo. Em seguida, passou a fazer diversos disparos contra a vítima.

Alvejado gravemente, Romulo acabou falecendo no local do crime. Após a execução, os dois homens fugiram da área. Eles usavam capacetes, justamente para dificultar a identificação.

No entanto, policiais da Divisão de Homicídios compareceram ao local da ocorrência e já iniciou o levantamento de informações para chegar até os responsáveis pelo assassinato de Romulo Silva.

