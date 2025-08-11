Homem é executado com tiros na cabeça em Marabá

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na na noite deste último domingo (10), na Vila Brejo do Meio

Um homicídio chocou a comunidade da Vila Brejo do Meio, zona rural de Marabá, na noite deste último domingo (10). O homem, conhecido pelo apelido de “Noiado”, foi executado com múltiplos disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu próximo a um antigo posto de gasolina desativado. De acordo com informações, a vítima estava na garupa de uma motocicleta, vindo do PA Alegria, quando foi abordada por indivíduos encapuzados que estavam em uma Bros preta.

Os criminosos teriam ordenado que a vítima descesse do veículo e, em seguida, efetuaram três disparos, atingindo a região da cabeça. O corpo permaneceu no local, com o capacete ainda na cabeça, até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil.

As autoridades já iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido, identificar o homem e localizar os responsáveis pelo brutal assassinato. A Polícia Civil busca por mais informações e testemunhas que possam auxiliar no esclarecimento do caso.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/08:29:01

