Homem é executado com vários tiros na cabeça em Parauapebas (PA)

Foto:Reprodução | Vítima havia escapado de tentativa de homicídio em abril; desta vez, foi atingida na cabeça e morreu no local

Um homem identificado como Edvaldo de Castro, de 50 anos, foi executado com vários tiros na cabeça, na tarde desta terça-feira (29), em Parauapebas. O crime ocorreu na Avenida dos Ipês, esquina com a Avenida L, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima caminhava a pé quando foi surpreendida por um atirador que se aproximou em uma motocicleta Yamaha modelo Krypton, de cor preta. O suspeito efetuou três disparos à queima-roupa e fugiu em seguida.

Edvaldo já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio no dia 10 de abril deste ano, também no bairro Cidade Jardim. Na ocasião, ele foi atingido por um disparo no rosto ao atender à porta de casa, após um homem, que se apresentou como vizinho, efetuar o tiro. Na época, moradores socorreram a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde permaneceu internado sob cuidados médicos.

Uma guarnição da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (RUMU), da Guarda Municipal, esteve no local do crime nesta terça-feira e acionou a Polícia Civil. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram mobilizados para os procedimentos legais e a remoção do corpo. A Delegacia de Homicídios da 20ª Seccional investiga o caso e apura se há ligação entre os dois atentados.

