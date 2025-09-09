Homem é ferido a golpes de martelo durante briga com companheira no Pará

Foto: Reprodução | Ele relatou ter sido agredido por sua companheira, identificada como Dolores Mourão Feitosa, após uma discussão.

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na noite de segunda-feira (8/9), por volta das 23h50, na 26ª Rua, no bairro Piracanã, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A Polícia Militar foi acionada para atender a um conflito entre um casal e encontrou o homem Ranildo Cesar Menezes do Nascimento, com ferimentos no olho e na cabeça. Ele relatou ter sido agredido por sua companheira, identificada como Dolores Mourão Feitosa, após uma discussão.

Segundo a versão da mulher, ela também havia sido agredida e, em reação, golpeou o companheiro com um martelo. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional do Tapajós. Ranildo permaneceu internado em observação.

O caso foi apresentado à Polícia Civil, que dará continuidade à apuração e às medidas cabíveis diante da ocorrência.

Fonte: Portal Giro/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/13:03:08

