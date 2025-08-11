Homem é filmado agredindo mulher com ‘mata-leão’ no Pará

Foto: Reprodução | Nas imagens, o agressor aparece aplicando um golpe conhecido como “mata-leão” na vítima, que apresenta dificuldade para reagir.

Um caso de violência contra a mulher foi registrado na noite da última sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste do Pará. Um homem foi flagradoagredindo fisicamente uma mulher na rua Germano Aranha, por volta das 23h. As agressões foram gravadas em vídeo por um morador que presenciou a cena.

Nas imagens, o agressor aparece aplicando um golpe conhecido como “mata-leão” na vítima, que apresenta dificuldade para reagir. Em meio à discussão, a vítima chegou a entrar no veículo, mas teve a porta violentamente fechada pelo suspeito. Em seguida, ela desce do carro e volta a ser agredida. A identidade do agressor não foi revelada

Como denunciar

Para denunciar, basta ligar para o número 180, canal da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive em feriados. A ligação é gratuita, anônima e de abrangência nacional.

O serviço oferece orientação e encaminhamento para os órgãos competentes, mas não aciona diretamente a polícia. Em situações de emergência ou flagrante, o recomendado é ligar para o 190, número do Centro Integrado de Operações (CIOP), que pode enviar uma viatura ao local.

Em Belém, vítimas de violência também podem procurar diretamente a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar boletim de ocorrência.

Fonte: O liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/22:14:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...