Homem é flagrado agredindo mulheres após não aceitar fim de relacionamento, em Itaituba

(Foto: Reprodução)- Agressão ocorreu na madrugada deste sábado (24), por volta das 02h. Segundo a polícia, o acusado havia se evadido do local antes da chegada das autoridades; a vítima precisou receber atendimento médico.

Uma agressão contra mulheres foi registrada por volta das 02h deste sábado (24) no Bairro Jardim América, em Itaituba, sudoeste do Pará. Uma das testemunhas filmou o momento em que um homem, identificado como Gleison Gomes da Fonseca, começou a agredir uma mulher por não aceitar o término do relacionamento. Ele também agrediu outra mulher que tentava ajudar a vítima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar no local, identificou a vítima, que estava machucada, e acionou o corpo de bombeiros para prestar atendimentos.

De acordo com a polícia, o acusado havia se evadido do local antes da chegada das autoridades. A PM realizou diversas diligências nas proximidades na tentativa de prendê-lo, porém sem sucesso.

Segundo a polícia, a vítima foi orientada a comparecer junto à guarnição na 19ª seccional para realizar os procedimentos necessários após receber atendimento médico. Porém, ao retornar ao Hospital Municipal de Itaituba (HMI), a vítima já teria ido embora.

As autoridades seguem em busca do acusado.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/09:44:58

