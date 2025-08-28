Homem é flagrado fotografando adolescente em posto de saúde no Pará

Foto:Reprodução | A mãe percebeu a ação suspeita e acionou a polícia

Um homem, que não teve a sua identidade revelada, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, após ser flagrado supostamente fotografando uma adolescente portadora de autismo da Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Conjunto Maguari, em Belém, na tarde desta terça-feira (26).

Informações preliminares apontam que a mãe percebeu a ação suspeita e acionou a polícia, e durante a checagem do celular do suspeito, foram encontradas imagens da criança e também de outras mulheres. O caso foi registrado como fato atípico e está sob investigação.

O Roma News entrou em contato com as polícias Militar e Civil para informações oficiais e em nota, a Polícia Civil informou que o celular do suspeito foi apreendido e encaminhado para a perícia.

Veja nota na íntegra:

“A Polícia Civil informa que instaurou um inquérito policial por portaria para investigar o caso. O celular do suspeito foi apreendido e encaminhado para a perícia. O homem, a vítima e as testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA)”, finaliza a nota.

