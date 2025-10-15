Homem é internado com suspeita de intoxicação após beber água mineral; entenda

Foto: Freepik | O lote 253-1 da marca de água Mineratta está sob avaliação

O paciente, de 50 anos, está sob cuidados médicos. O lote foi apreendido e segue para avaliação da Vigilância Sanitária

Um homem de 50 anos foi internado ao apresentar sintomas de intoxicação após ingerir água mineral. A situação, registrada na última sexta-feira (10), aconteceu em Garça, no interior de São Paulo. O lote da bebida foi apreendido e está sob avaliação da Vigilância Sanitária.

As garrafas foram pegas no hospital, em duas distribuidoras e na empresa onde o homem bebeu água, segundo a polícia. A perícia coletou amostras para análise. O caso está na Delegacia de Garça, com diligências sendo realizadas para esclarecer os fatos.

A Secretaria de Saúde Municipal pede que a população evite o consumo do lote 253-1 da marca Mineratta, com data de fabricação em 10/09/2025 e validade em 10/09/2026. O órgão afirma que está acompanhando a situação e agindo para garantir segurança à população. O secretário de Saúde de Garça, Pedro Scartesini, falou que o homem foi medicado e que a água foi contaminada com algum produto, que não teve nome revelado.

Em nota enviada à CNN Brasil, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça, que vende marca de água Mineratta, disse que está tomando as medidas necessárias, acompanhando o homem e verificando o lote junto ao fabricante. O consumidor está bem e em recuperação e o lote 253-1 não apresentou alteração visual, química, organoléptica ou que se associe a demais produtos, conforme a nota. Entretanto, as duas garrafas diretamente envolvidas na suposta intoxicação estão sendo analisadas pelas autoridades.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/15:42:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...