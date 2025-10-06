Homem é morto a facadas após briga com desafeto

Foto: Reprodução | Um homem identificado como Leandro da Silva Lima, de 32 anos, foi assassinado a facadas na noite de sábado (4), em Itiquira (359 km de Cuiabá).

O suspeito, de 34 anos, foi localizado pela Polícia Militar e confessou o homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 22h para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Leandro caído dentro do portão de casa, já sem vida. Uma equipe do Hospital Municipal Adroaldo Gatto também esteve presente, mas apenas constatou o óbito.

Testemunhas informaram que o suspeito havia fugido em um veículo conduzido por um amigo. O motorista foi abordado e relatou à polícia que apenas havia dado carona ao suspeito, que lhe pediu ajuda para deixar o local. Ele colaborou com as autoridades e indicou onde o homem estava escondido.

Os policiais foram até o endereço informado e encontraram o suspeito em casa, com a faca usada no crime e ferimentos pelo corpo, resultantes da luta com a vítima. Questionado, ele confessou ter esfaqueado Leandro devido a desavenças pessoais.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Hospital Municipal Adroaldo Gatto, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional de Rondonópolis, onde permanece sob cuidados médicos e custódia policial.

Fonte: HNT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/16:03:11

