Homem é morto a facadas após briga em bar na zona rural de Uruará (PA)

(Foto:Reprodução) – Suspeito foi localizado em carro na rodovia PA-370 e preso pela Polícia Militar horas após o crime. Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital..

Por volta da meia-noite desta segunda-feira (9), a Polícia Militar foi acionada pela central de atendimentos para atender a uma ocorrência de agressão no Travessão do km 190 Norte, na zona rural de Uruará, sudoeste do Pará. A denúncia informava que um homem havia sido esfaqueado durante uma briga no Bar do Ivan, localizado a cerca de 22 km do centro da cidade.

Segundo a comunicante, a vítima foi ferida na batata da perna direita e socorrida por populares até o Hospital Municipal de Uruará. A guarnição policial se deslocou até a unidade de saúde, onde encontrou o ferido, identificado como Cleberson Alves dos Santos, de 22 anos. No entanto, a equipe médica de plantão já tentava reanimá-lo, pois ele chegou ao local com os batimentos cardíacos muito baixos. Apesar dos esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O suspeito de cometer o crime foi identificado como Mauro Júnior Sotilli Costa, conhecido como “Júnior Boiadeiro”, de 36 anos. Após o crime, ele teria fugido do local em direção ignorada.

Por volta da 1h25, uma nova denúncia indicou que o suspeito estaria a caminho da cidade de Uruará em um veículo Fiat Uno branco, de propriedade de seu cunhado. A guarnição da PM se deslocou até o Travessão do km 190 Norte, acessando pela região conhecida como Chapadão. Cerca de 8 km da rodovia PA-370, o veículo foi localizado e abordado.

Durante a abordagem, Júnior Boiadeiro e os demais ocupantes do carro passaram por revista pessoal, mas nenhuma arma de fogo ou o canivete usado no crime foi encontrado. O suspeito recebeu voz de prisão e, juntamente com os outros ocupantes do veículo, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Uruará para os procedimentos legais.

Familiares da vítima não souberam informar detalhes adicionais sobre a motivação da briga.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/14:00:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...