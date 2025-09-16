Homem é morto a facadas e tem órgão genital arrancado na frente do seu filho de 2 anos

(Foto: Reprodução) – Um crime brutal chocou os moradores do bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, no último sábado (13).

Um homem de 35 anos, cuja identidade não foi revelada, foi assassinado a golpes de faca dentro de casa e teve o órgão genital arrancado.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu na frente do filho da vítima, de apenas dois anos. O caso aconteceu na Rua Holmes Fontes.

Uma parente da vítima relatou, em entrevista ao G1, que o homicídio teria sido motivado por ciúmes. O suspeito, que teve um relacionamento com a ex-mulher da vítima há cerca de cinco anos, teria invadido a residência já desferindo os golpes.

“Disseram que ele [o agressor] chegou batendo na porta, chamou. Provavelmente, ele [a vítima] achou que ia falar sobre trabalho. Daí entrou desferindo os golpes nele. […] Arrancou [a genitália] e jogou no meio da rua, na frente do portão”, contou a parente.

Após o crime, o autor fugiu do local. A Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga o caso para identificar formalmente o suspeito e esclarecer a motivação do homicídio.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/17:15:16

