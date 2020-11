Homem é morto a facadas no município da Jacundá, no sudeste paraense

Vítima foi identificada como Amilton Moura dos Santos, de 31 anos de idade, conhecido como ‘Miúdo’ – (Foto:Reprodução)

Um homem foi morto a facadas no município de Jacundá, no sudeste paraense. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (9), na zona rural do município, em uma estrada vicinal distante cerca de cinco quilômetros do perímetro urbano.

Conhecido como “Miúdo”, Amilton Moura dos Santos, de 31 anos, foi encontrado morto no chão, ao lado da motocicleta que conduzia, por moradores da localidade. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, Amilton Moura saiu de um bar localizado na entrada da cidade, próximo à ponte do Rio Arraia, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Segundo um familiar, a vítima não parou em casa desta a noite de domingo (8) e, neste meio tempo, percorreu alguns bares da cidade até amanhecer em um estabelecimento conhecido por funcionar 24 horas.

Ao que tudo indica, Amilton trafegada de Jacundá com destino a Nova Ipixuna, na rodovia PA-150. Apesar disso, o homem era uma pessoa tranquila com emprego fixo e sem desafetos. “Miúdo” morava no bairro Alto Paraíso, em Jacundá, e foi sepultado no cemitério local.

Os familiares compareceram à Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência e um inquérito foi aberto para investigar o crime. O delegado Pedro Marinho de Sousa é responsável pelo caso. Como o veículo da vítima não foi levado, inicialmente a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte) foi descartada.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) Whats

Curtir isso: Curtir Carregando...