Homem é morto a pauladasno Pará

Foto: Reprodução | A vítima foi morta na Rua São Jorge, após ser brutalmente agredida com um pedaço de madeira.

A Polícia Civil do Pará investiga o assassinato de Sérgio Patrício do Nascimento, de 38 anos, ocorrido na manhã deste domingo (22/6), no bairro Portelinha, em Itupiranga, no sudeste do estado. A vítima foi morta na Rua São Jorge, após ser brutalmente agredida com um pedaço de madeira.

Segundo informações preliminares da Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga, Sérgio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. As autoridades isolaram a área e acionaram a perícia criminal, que deve auxiliar na reconstrução da dinâmica do homicídio e contribuir para a identificação dos envolvidos.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Moradores da região relataram movimentação policial intensa desde as primeiras horas da manhã. No entanto, até o momento, não há confirmação sobre testemunhas ou suspeitos detidos. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer o caso.

Além da perícia técnica, os investigadores devem analisar imagens de câmeras de segurança próximas e colher depoimentos de pessoas que possam ter presenciado a ação ou conheciam a vítima. O objetivo é reunir elementos que levem à autoria do crime e esclareçam se a ação foi premeditada ou resultado de algum conflito.

