Homem é morto a tiros com mãos amarradas na rodovia Transcarajás, no Pará

Suspeita é que ele teve o corpo abandonado nas margens da rodovia após assassinato. Vítima estava sem roupas e tinha sinais de que as mãos foram amarradas. Nenhum suspeito foi identifidado.

O corpo de um homem sem roupas foi encontrado nas margens da Rodovia Transcarajás, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, neste sábado (20).

A suspeita é que ele tenha sido executado a tiros com as mãos amarradas e, depois, teve o corpo abandonado nas margens da rodovia. Nenhum suspeito foi identifidado.

Motoristas que passavam pela rodovia acionaram a Polícia Militar após verem o corpo. A vítima, que ainda não foi identificada, estava sem roupas, com sinais de que teve as mãos amarradas e aparenta ser jovem.

Peritos encontraram cartuchos e projéteis de pistola calibre 9 milímetros, o que reforça a suspeita de execução.

De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido durante a madrugada de sábado. Policiais civis e peritos da Polícia Científica recolheram indícios para a investigação, que ainda não tem suspeito.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, que aguarda exames para confirmar a identidade da vítima.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/04:56:08

