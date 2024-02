“Homem é Morto a Tiros Dentro de Caminhonete em Lucas do Rio Verde-MT: Polícia Investiga o Caso”

(Foto: Reprodução) – Gelson César Silva, 47 anos, foi vítima de homicídio na tarde de terça-feira (27), em Lucas do Rio Verde, cidade localizada a 354 km ao norte de Cuiabá. O crime ocorreu na porta de um banco na avenida das Acácias, onde Gelson foi atingido por um tiro na cabeça dentro de sua caminhonete, uma Ford Ranger.

A Polícia foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo na avenida. Ao chegar ao local, encontraram Gelson ferido dentro do veículo, com a passageira em estado de choque. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas infelizmente Gelson já estava morto.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta pararam ao lado da caminhonete e começaram a atirar. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, enquanto outros dois acertaram os vidros do veículo, com uma das balas ficando alojada na escadaria do banco e a outra no teto da caminhonete.

A cena do crime foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial (Politec) e da Polícia Civil, que iniciaram as investigações sobre o caso. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e o caso permanece sob investigação.

Em Mato Grosso, os casos de homicídios e violência urbana têm sido uma preocupação constante. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), apenas no último ano, foram registrados mais de 800 homicídios no estado. A região de Lucas do Rio Verde, apesar de não estar entre os municípios com os maiores índices de criminalidade, também enfrenta desafios relacionados à segurança pública, exigindo medidas eficazes para a prevenção e combate à violência.

Fonte: MT Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2024/10:33:00

