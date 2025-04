Homem é morto a tiros dentro de mercado em Belém

(Foto: Reprodução) – O crime assustou populares na manhã desta quarta-feira (9), em Belém. | Letícia Corrêa/DOL

Segundo populares, o homem foi surpreendido por uma dupla em uma motocicleta.

Os moradores do bairro da Guanabara, na Grande Belém, amanheceram assustados com um caso registrado na manhã desta quarta-feira (9), em um estabelecimento comercial.

Segundo informações de populares, um homem morreu após ser atingido por tiros dentro de um mercadinho localizado na avenida Ricardo Borges, na capital paraense. Ele foi identificado como Jonathan Wesley Paixão da Costa, de 31 anos. Não há informações sobre a motivação do crime.

Moradores relataram que a vítima havia acabado de deixar a filha na escola, quando foi surpreendida por duas pessoas em uma motocicleta. O homem ainda tentou fugir e largou a própria bicicleta quando notou a dupla, mas acabou alvejado.

Informações preliminares apontam que a vítima era conhecida como “Capetinha”. Ele, inclusive, já teria passagens pela polícia, o que ascende a suspeita de que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas.

O DOL entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e foi informado que equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio. Segundo eles, perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas e qualquer informações que auxilie na apuração do caso pode ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181.

O DOL aguarda retorno da Polícia Científica do Pará para mais informações.

