Homem é morto a tiros dentro de residência, nordeste do Pará

Homem é morto a tiros dentro de residência em Salinópolis. (Foto: Redes Sociais)

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2), no bairro América

Um homem identificado como Carlos Henrique Garcia Ribeiro foi morto a tiros em Salinópolis, nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2), no bairro América, quando dois homens em uma moto balearam a vítima várias vezes dentro de uma residência. Não há mais detalhes sobre qual seria a motivação para o homicídio.

De acordo com as informações da Polícia Militar, agentes do 44º Batalhão realizavam rondas quando foram abordados, por volta de 2h, por dois moradores que relataram o baleamento de um homem em uma casa.

Ao chegarem no endereço indicado, os agentes constataram o óbito da vítima. De acordo com os policiais, uma testemunha ainda contou que estava no imóvel e teria escutado batidas na porta. Logo depois, ela ouviu o barulho de três disparos de arma de fogo.

A pessoa contou que, ao correr para a frente da casa para ver o que havia acontecido, se deparou com dois homens fugindo do local. Os suspeitos subiram em uma motocicleta de cor branca e saíram rapidamente da cena do crime. Ainda segundo moradores, a vítima trabalhava como técnico de aparelhos celulares. Não há mais informações sobre as circunstâncias do assassinato. A Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações sobre o crime. O corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/10:13:24

